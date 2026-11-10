Die Affäre des Nvidia -Chefs Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin erreicht eine neue Dimension. Durch die Beziehung zum Mitgründer des weltgrößten Chipkonzerns habe die Frau KI-Hochleistungsprozessoren im Wert von 7,5 Milliarden Dollar in die Volksrepublik gebracht, berichtete das Nachrichtenportal The Information unter Berufung auf zwei Bekannte der Verdächtigen. Alice Huang, die nicht mit Jensen Huang verwandt ist, habe mit ihrem Mann und ihrer Schwester ein Firmengeflecht in China und Singapur aufgebaut, um US-Exportbeschränkungen zu umgehen. Nvidia war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen.

Eine zentrale Rolle spiele dabei die erst im Juni 2023 gegründete Firma Shanghai Century Litong. Diese habe innerhalb weniger Monate den Status eines bevorzugten Nvidia-Partners erhalten und sich so vorrangigen Zugang zu Chips gesichert. Auf diesem Weg sollen rund 240 000 KI-Prozessoren mit den Typenbezeichnungen H100, H200 sowie A100 nach China gelangt sein. Bei diesen Halbleitern handelt es sich um ältere und abgespeckte Varianten der Nvidia-Spitzenmodelle, die ursprünglich für die Lieferung in die Volksrepublik entwickelt wurden. Die US-Regierung hat die Exportbeschränkungen in den vergangenen Jahren jedoch kontinuierlich verschärft, um den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas zu bremsen. Inzwischen darf der H200-Chip wieder dorthin geliefert werden, jedoch unter strengen Auflagen.

Affäre um Nvidia-Chef : Jetzt ermittelt das FBI Jensen Huang entschuldigt sich für seine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin. Trump stellt sich hinter ihn. Aber kann der Nvidia-Chef seinen Posten behalten? Die wichtigsten Fragen und Antworten. SZ Plus Von Ann-Kathrin Nezik und Gregor Scheu ...

Century Litong miete darüber hinaus Rechenzentren und betreibe eigene Anlagen, schrieb The Information weiter. Einige der dort eingesetzten Rechner arbeiteten mit Nvidia-Chips, die unter die US-Sanktionen fallen. Dennoch hätten chinesische Konzerne wie Alibaba und Tencent sowie einige KI-Entwickler Zugriff auf diese Server erhalten. Zu Alice Huangs Firmengeflecht zähle auch Megaspeed. Die in Singapur eingetragene Firma steht im Verdacht, Chips aus Südostasien nach China geschmuggelt zu haben. Keines der betroffenen Unternehmen war für eine Stellungnahme zu erreichen.

Nvidia hat als Reaktion auf das Bekanntwerden der Affäre von Jensen Huang eine interne Untersuchung eingeleitet. Die US-Bundespolizei FBI befasst sich ebenfalls mit der Angelegenheit. Dabei geht es um die Frage, ob der 63-jährige Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde. Huang hatte gegenüber Mitarbeitern eheliche Untreue eingeräumt, ohne Details zu nennen.

Anleger reichen eine Sammelklage ein

Parallel dazu reichten Anleger eine Sammelklage gegen Nvidia und Jensen Huang ein. Sie werfen ihnen vor, Aktionäre durch das Verschweigen von Huangs Verbindungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin getäuscht zu haben. Zudem sei nicht offengelegt worden, dass die Angelegenheit nationale Sicherheitsbedenken aufwerfe, die den Ruf und die Geschäftsaussichten von Nvidia bedrohten.

Donald Trump nahm Jensen Huang, der als einer der engsten Verbündeten des US-Präsidenten im Silicon Valley gilt, dagegen in Schutz. Er halte es für glaubhaft, dass der Nvidia-Chef nichts von der Spionagetätigkeit Alice Huangs wusste. Unterdessen erhöhen die Demokraten nach ihrem Sieg bei den jüngsten US-Zwischenwahlen den Druck auf Trump. Senator Chris Coons kündigte auf der Plattform X eine Untersuchung an. „Wir brauchen Antworten auf die Frage, in welcher Beziehung die KI-Milliardäre zur Trump-Regierung stehen.“ Es müsse zudem geklärt werden, ob nationale US-Sicherheitsinteressen verletzt wurden.

In Jensen Huangs Geburtsland Taiwan, wo der stets mit schwarzer Lederjacke auftretende Manager wie ein Popstar gefeiert wird, reagierten viele ungläubig auf die Enthüllungen. „Wir sehen in ihm einen guten Chef, der sich um seine Mitarbeiter kümmert“, sagte Hsiao Kui-yu, der auf dem Siping-Markt in Taipeh einen Stand mit getrockneten Früchten betreibt. „Wie konnte so etwas passieren? Ist das überhaupt möglich? Ich bin sehr misstrauisch.“ Der Wissenschaftler Liu I-li warb dafür, ein mildes moralisches Urteil über Huang zu fällen. „Niemand ist ohne Fehler.“