Warum eigentlich ist Jensen Huang noch im Amt? Diese Frage konnte man sich schon stellen, seit der Gründer und Chef von Nvidia , dem wichtigsten Zulieferer für den KI-Boom, eine Affäre mit einer Chinesin zugegeben hat. Die, so der Verdacht, für Peking spioniert hatte. Und nun also das: Wie die New York Times und das Wall Street Journal berichten, soll Huang auch ein Verhältnis mit einer hochrangigen Mitarbeiterin seines Unternehmens gehabt haben.

Gerüchte dazu gab es schon länger, jetzt aber war das Fass übergelaufen. Nvidia kündigte am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit den sofortigen Rücktritt Huangs an. Der Verwaltungsrat des in Kalifornien ansässigen Konzerns hatte sich am Mittwoch (Ortszeit) zu Beratungen zusammengeschaltet, wie unter anderem die New York Times und das Wall Street Journal berichteten. Die Aktie des Chipkonzerns, der zu den wertvollsten Unternehmen gehört, sackte nach Öffnung der US-Börsen am Donnerstag noch einmal ab.

In den vergangenen Tagen hatten Medien berichtet, der 63 Jahre alte Firmengründer und Multimilliardär habe ein Verhältnis zu einer Frau gehabt, die nach Vermutungen in US-Sicherheitskreisen eine chinesische Spionin sein könnte. Huang, der seit gut 40 Jahren verheiratet ist, bestätigte in einer E-Mail an Nvidia-Beschäftigte eine außereheliche Affäre.

Megaspeed : Wurden hier Nvidia-Chips nach China geschmuggelt? Alice Huang, die mutmaßliche Spionin, hat jahrelang ein Unternehmen geleitet, das im großen Stil Nvidia-Technik gekauft hat. Die US-Behörden haben nun einen Verdacht. SZ Plus Von Gregor Scheu ...

Die New York Times und das Wall Street Journal berichteten am Mittwoch zudem, der Konzernboss habe eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt. Huang und Nvidia hatten sich dazu bisher nicht geäußert. Bei Affären im Unternehmen haben amerikanische Verwaltungsräte aber oft eine sehr geringe Toleranzschwelle, in mehreren Fällen haben sie Spitzenmanager schon den Job gekostet. Nun trifft es auch Huang.

Huangs Name ist untrennbar mit Nvidia verbunden. Er war seit der Gründung des Chipkonzerns vor mehr als 30 Jahren dessen Chef und galt als treibende Kraft des Aufstiegs der Firma aus dem Silicon Valley. Bis vor wenigen Jahren war diese vor allem für Computer-Grafikkarten bekannt. Als sich zeigte, dass die Technologie dahinter sich für bestimmte Arten von KI-Berechnungen eignet, investierte Huang auch gegen den Rat von Mitarbeitern Milliarden, um die Technologie zu optimieren.

„Nvidia ist das Zentrum des KI-Universums.“

Die KI-Chips von Nvidia hatten schließlich einen wichtigen Anteil an den Fortschritten der großen Sprachmodelle wie Chat-GPT oder Claude. Die Managementstruktur von Nvidia war außergewöhnlich stark auf Huang zugeschnitten. Etwa 60 Manager berichteten direkt an ihn. Damit war er stärker ins Tagesgeschäft involviert als andere Chefs großer Konzerne – und ist daher nun schwieriger zu ersetzen. Dies zeigt sich allein schon am Aktienkurs von Nvidia. Gäbe es Kronprinzen, die relativ geräuschlos übernehmen könnten, wäre die Befürchtung der Anleger nicht so groß, dass Nvidia ohne Huangs Führung weniger erfolgreich sein könnte.

„Nvidia ist das Zentrum des KI-Universums“, sagt Raphael Thuin, Leiter der Kapitalmarkstrategie beim Vermögensverwalter Tikehau Capital, der Süddeutschen Zeitung. Und Jensen Huang sei das Gesicht Nvidias und damit der ganzen Branche gewesen. Nvidia produziere nicht nur die Chips, die für neue Technologien wie Sprachmodelle benötigt werden. Das Unternehmen habe sich auch an der Finanzierung des ganzen KI-Ökosystems beteiligt – etwa über Kredite und Beteiligungen bei Rechenzentrumsbetreibern, die dann wiederum Chips bei Nvidia gekauft haben.

Die Bedeutung des Unternehmens für die KI-Branche sei kaum zu überschätzen, sagt Thuin. Allerdings gebe es in der aktuell schwierigen Lage auch einen Lichtblick: „Die Aktien anderer KI-Unternehmen sind in den vergangenen Tagen nicht zusammen mit Nvidia gefallen.“ Tatsächlich sind die Kurse der Aktien einiger Konkurrenten sogar gestiegen. „Die Märkte haben offenbar die schlechten Nachrichten verarbeitet und teilweise eingepreist“, sagt Thuin.

Nvidia hat wegen seiner Größe auch in vielen Aktienindizes ein großes Gewicht und damit auch in ETFs, die sich nach diesen Indizes richten. In den in Deutschland beliebten ETFs auf Basis des MSCI World etwa hat die Aktie des Unternehmens ein Gewicht von um die fünf Prozent. Kursschwankungen bei so großen Tech-Firmen können sich darum auch im Depot von Privatanlegern bemerkbar machen, die ausschließlich in breit gestreute Fonds investieren.

Affäre um Jensen Huang : Bericht: Mutmaßliche Spionin soll Nvidia-Chips nach China geschmuggelt haben Alice Huang, die mutmaßlich im Auftrag Pekings handelt, soll Chips des Herstellers im Wert von 7,5 Milliarden Dollar nach China gebracht haben. Der Fall erreicht eine neue Dimension. ...

Einige Mitglieder des Verwaltungsrats sollen Finanzchefin Colette Kress als mögliche Nachfolgerin favorisieren

Nach Informationen der Nachrichten-Website Semafor favorisieren einige Mitglieder des Verwaltungsrats Finanzchefin Colette Kress als mögliche Nachfolgerin. Sie soll auch vorerst Huangs Aufgaben übernehmen. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete unter Berufung auf eine informierte Person, eine Überlegung sei, den Chefposten kommissarisch zu besetzen und dann eine langfristige Lösung zu suchen.

Senatoren der Demokraten setzen Trump-Regierung unter Druck

Die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren und Chris Coons forderten unterdessen die Regierung von Präsident Donald Trump auf, alle Unterlagen zu Nvidias Chip-Exporten und Huangs Affäre mit der möglichen Spionin aufzubewahren. Im Kongress werden die Demokraten im Januar die Mehrheit in beiden Kammern von Trumps Republikanern übernehmen und könnten parlamentarische Untersuchungen anstrengen.

Huang war in den vergangenen Jahren immer wieder als Befürworter des Verkaufs auch neuerer Nvidia-Chips nach China in Erscheinung getreten. Seine Begründung ist, dass die Volksrepublik ansonsten eigene Halbleiter entwickeln wird, die Nvidia auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen und damit die KI-Technologieführerschaft der USA untergraben könnten.

Hinweis: Dieser Text ist die erweiterte und überarbeitete Version eines bereits veröffentlichten Textes.