Einst ging es um Zusatzhardware für Spiele-PCs, jetzt dominiert Nvidia mit seinen KI-Chips nicht nur die Rechenzentren, sondern dringt in mehr und mehr Branchen ein.

Jensen Huang weiß, wie schnell es gehen kann. Vom weltbeherrschenden Konzern zum Sanierungsfall in wenigen Jahren. Und er hat nicht nur ein sehr prominentes Beispiel vor der Haustür in Santa Clara, Kalifornien. Es ist auch noch dieselbe Branche: Chips. Wenn dann wie bei Intel, dem großen Konkurrenten, noch eigene Trägheit dazukommt, kann es schnell abwärtsgehen. In wenigen Industriezweigen ist schließlich der Konkurrenzkampf so unerbittlich wie bei Halbleitern. Und einen Abstieg, den will der Aufsteiger Huang auf jeden Fall vermeiden.