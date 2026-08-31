Zum Hauptinhalt springen

Gaming-IndustrieWarum Spiele plötzlich so unheimlich wirken

Lesezeit: 3 Min.

Diese verkleideteten Spielefans sind echt – so echt und lebendig, wie die Hersteller von Computerspielen sie auch gerne in ihren Games zeigen würden.
Diese verkleideteten Spielefans sind echt – so echt und lebendig, wie die Hersteller von Computerspielen sie auch gerne in ihren Games zeigen würden.
IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Computerspiele sehen immer realitätsnäher aus. Eine neue Software will das noch steigern – das kann aber auch nach hinten losgehen.

Von Helmut Martin-Jung

SZ bei Google bevorzugen

Die Neuerung hört auf den Namen DLSS-5, in der jetzigen Form ist sie so richtig was für Nerds. Für Menschen also, die sich in ihrem Spezialgebiet so gut auskennen, dass sie sich manchmal auch darin verlieren, in diesem Fall Computerspieler. Der Grafikspezialist Nvidia, inzwischen reich und berühmt geworden durch seine KI-Chips, hat eine Software weiterentwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz Computerspiele realistischer aussehen lassen soll. So wie es nach ersten inoffiziellen Versuchen aussieht, ist die Idee etwas übers Ziel hinausgeschossen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite