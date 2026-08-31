Die Neuerung hört auf den Namen DLSS-5, in der jetzigen Form ist sie so richtig was für Nerds. Für Menschen also, die sich in ihrem Spezialgebiet so gut auskennen, dass sie sich manchmal auch darin verlieren, in diesem Fall Computerspieler. Der Grafikspezialist Nvidia, inzwischen reich und berühmt geworden durch seine KI-Chips, hat eine Software weiterentwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz Computerspiele realistischer aussehen lassen soll. So wie es nach ersten inoffiziellen Versuchen aussieht, ist die Idee etwas übers Ziel hinausgeschossen.