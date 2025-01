Der Chiphersteller ist wegen seiner KI-Beschleuniger eine der wertvollsten Firmen der Welt. Nun plant Chef Jensen Huang, in den Markt für Laptops einzusteigen – und wird die Konkurrenz so massiv unter Druck setzen.

Von Helmut Martin-Jung

Jensen Huang war in glänzender Laune. Und als wollte er das auch mit seiner Kleidung zeigen, trug der Mitgründer und Chef des Chipherstellers Nvidia bei seiner Ansprache auf der Technikmesse CES in Las Vegas vor wenigen Tagen nicht nur eine gewöhnliche schwarze Lederjacke, wie sie seit Jahren sein Markenzeichen ist. Er trug eine aus glänzendem Krokoleder, sieht man in einem Youtube-Video. Glänzend ist auch die Entwicklung seiner Firma. Wenn sein jüngstes Chip-Projekt nur annähernd so erfolgreich wird wie die für KI-Berechnungen, könnte die Zukunft noch besser aussehen für ihn und Nvidia.