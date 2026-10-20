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Künstliche IntelligenzChina bestellt bei Nvidia KI-Chips für 35 Milliarden Dollar

Lesezeit: 1 Min.

Nvidia-Chef Jensen Huang spricht beim Investorengipfel in Berlin. REUTERS/Lisi Niesner
Nvidia-Chef Jensen Huang spricht beim Investorengipfel in Berlin. REUTERS/Lisi Niesner
Lisi Niesner/REUTERS

Chinas Konzerne brauchen Chips für KI.  Doch die wirklich schnellen darf Nvidia nicht liefern. Also ordern sie massenhaft KI-Beschleuniger, die gerade noch erlaubt sind. Wie viele sie davon bekommen, ist aber fraglich.

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Die chinesischen Technologiekonzerne ByteDance, Alibaba und Tencent haben Insidern zufolge mehr als drei Millionen Exemplare der neuen Grafikkarte „RTX PRO 5500“ des US-Chipherstellers Nvidia bestellt. Gesamtwert: mehr als 35 Milliarden Dollar. Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters erklärten, handelt es sich um einen regelrechten Ansturm auf diesen Chip, der zwar weniger leistungsstark ist als die Spitzenmodelle von Nvidia. Dafür entspricht er aber den US-Exportbeschränkungen für den Handel mit China.

Nvidia könne die Bestellungen jedoch nicht garantieren, da die Nachfrage chinesischer Technologiefirmen die geplante Produktion bei Weitem übersteige, betonten die beiden Insider und eine weitere mit dem Sachverhalt vertraute Person. Der US-Halbleiterhersteller habe Partnern mitgeteilt, dass sie möglicherweise nur fünf bis zehn Prozent der beantragten Mengen erhalten würden. Bei dem RTX PRO 5500 handelt es sich um einen Chip für professionelle Computer (Workstations) und nicht für große Rechenzentren. Er gehört zu den leistungsstärksten Nvidia-Chips, die für chinesische Käufer noch erhältlich sind.

Dass Nvidia keine vollständige Belieferung garantieren kann, liegt Insidern zufolge sowohl an der hohen Nachfrage, aber daran, dass bei der Fertigung andere Prioritäten gesetzt werden. Es wird erwartet, dass Nvidia ab 2027 einen Großteil seiner Kapazitäten bei dem taiwanischen Chip-Auftragsfertiger TSMC für „Rubin“ einsetzen dürfte – seine Plattform der nächsten Generation für große Rechenzentren –, anstatt für Produkte wie die RTX PRO 5500.

Das Ausmaß der Bestellungen zeigt, wie sehr chinesische Unternehmen trotz aller Bemühungen um eigene Chips auf Rechenleistung für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) angewiesen sind. Zunächst hatten die Tech-Firmen nach der Einführung der US-Sanktionen wenig Interesse an den leistungsschwächeren Alternativen gezeigt, da sie auf eine Lockerung der Regeln hofften.

Diese Erwartung hat sich jedoch zerschlagen. Während Nvidia-Chef Jensen Huang einräumte, dass sein Unternehmen den chinesischen Markt für High-End-KI-Chips praktisch verloren habe, zeigt die Nachfrage, dass Nvidia bei weniger leistungsstarken Produkten weiterhin einen beträchtlichen Markt in China hat.

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