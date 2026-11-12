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MeinungNvidiaHuang hatte recht: Die USA hätten den Chip-Export nach China erlauben sollen

Kommentar von Gregor Scheu, Peking

Lesezeit: 2 Min.

Jensen Huang (rechts) schüttelt im April 2025 die Hand von US-Präsident Donald Trump. Der Nvidia-Chef wollte mehr Chips nach China liefern, doch die Trump-Regierung hörte nicht auf ihn.
Jensen Huang (rechts) schüttelt im April 2025 die Hand von US-Präsident Donald Trump. Der Nvidia-Chef wollte mehr Chips nach China liefern, doch die Trump-Regierung hörte nicht auf ihn.
Leah Millis/REUTERS

Der Nvidia-Chef hat die US-Exportkontrollen für Chips von Anfang an für einen Fehler gehalten. Washington hörte nicht auf ihn. Jetzt zeigt sich, wie recht er damit gehabt haben könnte.

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Über Jensen Huangs Verhältnis zu Frauen wird derzeit ausgiebig diskutiert. Jedoch verdient auch ein anderes Verhältnis des Nvidia-Chefs neue Aufmerksamkeit: das zur amerikanischen Regierung. Bis zu seinem Rücktritt hatte sich Huang jahrelang mit Washington über die Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China gestritten. Gut möglich, dass ihn gerade das für chinesische Geheimdienste besonders interessant gemacht hat. Huang hält die Kontrollen für einen schweren Fehler. Und damit könnte er recht gehabt haben.

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