Der Nvidia-Chef hat die US-Exportkontrollen für Chips von Anfang an für einen Fehler gehalten. Washington hörte nicht auf ihn. Jetzt zeigt sich, wie recht er damit gehabt haben könnte.

Über Jensen Huangs Verhältnis zu Frauen wird derzeit ausgiebig diskutiert. Jedoch verdient auch ein anderes Verhältnis des Nvidia-Chefs neue Aufmerksamkeit: das zur amerikanischen Regierung. Bis zu seinem Rücktritt hatte sich Huang jahrelang mit Washington über die Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China gestritten. Gut möglich, dass ihn gerade das für chinesische Geheimdienste besonders interessant gemacht hat. Huang hält die Kontrollen für einen schweren Fehler. Und damit könnte er recht gehabt haben.