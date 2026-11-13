Das Drama um Jensen Huang, den nun zurückgetretenen Nvidia-Chef , hat nicht nur politische und moralische Dimensionen. Es ist natürlich – wie sollte es bei einem Börsenkonzern anders sein – auch eine Geldfrage. Und in diesem Fall eine, die viele Millionen Sparer weltweit betrifft. Nvidia ist schließlich nicht nur irgendein Börsenunternehmen. Wenn man es nach dem Wert bemisst, den alle Aktien zusammengenommen haben, war es das größte beziehungsweise zweitgrößte Unternehmen der Welt – es wechselte sich auf diesen vorderen Plätzen immer wieder mit Apple ab. Kaum eine andere Einzelaktie dürfte weltweit so verbreitet sein und in den Depots von Privatanlegern ein so großes Gewicht haben wie Nvidia. Nun ist diese Aktie also abgestürzt. Seit Wochenbeginn verlor sie deutlich mehr als zehn Prozent an Wert. Im Verlauf der vergangenen vier Wochen waren es sogar fast 30 Prozent.

Ob das schlimm ist oder nicht, hängt wie immer am Aktienmarkt von verschiedenen Faktoren ab. Angenommen, jemand hat vor einem Monat Nvidia-Aktien für 1000 Euro erstanden. Dann ist sein Depot nun tief in den roten Zahlen und nur etwas mehr als 700 Euro wert. Allerdings ist das erst mal nur ein Buchverlust – solange man das Geld nicht braucht und die Aktien verkaufen muss, gibt es immer noch die Chance, dass der Kurs steigt und das Depot in die Gewinnzone kommt. An der Börse wird oft ein langer Atem belohnt. Angenommen, jemand hat vor fünf Jahren 1000 Euro in Nvidia-Aktien investiert, dann hat er nun knapp 4500 Euro im Depot. Das ist zwar deutlich weniger als noch vor einem Monat, aber es ist trotzdem mehr als viermal so viel wie vor fünf Jahren. Eine Traumrendite, die nur mit wenigen anderen Investitionen an der Börse zu übertreffen gewesen wäre.

Die beiden Beispiele verdeutlichen, was Verbraucherschützer und Anlageberater Sparern schon seit Langem sagen: Aktien können eine hohe Rendite erzielen, aber sie bergen auch das Risiko hoher Verluste. Wann welches Szenario eintritt, lässt sich kaum vorhersagen – dass Jensen Huang ins Zentrum einer Spionageaffäre gerät, hat er vermutlich selbst lange nicht geahnt.

Breite Indizes können drastische Verluste einzelner Unternehmen ausgleichen

Weil das so ist, sind derzeit Aktienfonds und insbesondere ETFs sehr beliebt, die das Geld ihrer Anleger oft über Hunderte oder gar Tausende Einzelaktien streuen. Der Gedanke dahinter: Wenn eine Aktie mal abstürzt, gleichen die anderen das aus. ETFs basieren oft auf Aktienindizes, wie etwa dem MSCI World oder dem Nasdaq-100. In solche Indizes werden Unternehmen meist nach ihrem Börsenwert gewichtet, der sogenannten Marktkapitalisierung. Da Nvidia nach diesem Maßstab zu den größten Unternehmen der Welt gehört, ist das Gewicht der Aktie in vielen Indizes und damit auch in vielen Aktienfonds sehr hoch. Wer in ETFs spart, wird in den meisten Fällen auch Geld in Nvidia gesteckt haben.

Im MSCI World etwa hatte das Unternehmen in den vergangenen Monaten einen Anteil von um die fünf Prozent. Das heißt vereinfacht gesagt: Von 100 in einen MSCI World ETF investierten Euro flossen etwa fünf in Nvidia-Aktien. Zum Vergleich: Teil des MSCI World sind auch Aktien von gut 50 deutschen Unternehmen – sie haben zusammengenommen ein Gewicht von nur knapp 2,5 Prozent. Diese Konzentration von Weltindizes wie dem MSCI World auf amerikanische Tech-Werte hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Das liegt an der Gewichtung nach dem Börsenwert: Weil die Unternehmen an der Börse immer wertvoller wurden, haben sie in den Indizes ein immer stärkeres Gewicht bekommen. Manche ETF-Sparer beunruhigt das. Was bedeutet dieses hohe Gewicht von Werten wie Nvidia, wenn Tech-Aktien einmal fallen? Funktioniert die Grundidee des ETF-Sparens – sein Geld über möglichst viele Branchen und Länder zu streuen, um Risiken zu minimieren – überhaupt noch, wenn eine Branche im Index so stark vertreten ist?

Der Absturz der Nvidia-Aktie hat sich in dem einen oder anderen ETF-Portfolio sicher bemerkbar gemacht. Allerdings gab es auch Faktoren, die die Verluste des Unternehmens ausglichen. Der Dax etwa erreichte in dieser Woche ein Rekordhoch. Eine Reihe von Unternehmen konnte für das dritte Quartal 2026 gute Zahlen vorweisen, was ihre Kurse steigen ließ. Der MSCI World beendete die aktuelle Woche mit einem leichten, der Nasdaq-100 sogar mit einem deutlichen Plus. Natürlich können sich Anleger nicht darauf verlassen, dass es nächste Woche so weitergeht – mit Verlusten muss man an der Börse immer rechnen. Aber das Beispiel des Nvidia-Kurssturzes in dieser Woche zeigt immerhin, dass man sich über solche Schwankungen bei einzelnen Unternehmen, selbst wenn sie riesig sind, nicht zu viele Sorgen machen muss. Solange man bei seiner Geldanlage auf eine breite Streuung achtet.