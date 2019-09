Wenn die Ergebnisse einer Bürgerumfrage vorgestellt werden, dann passiert das oft ohne viel Aufsehen. Zumal man nachher nicht weiß, ob die Ergebnisse auch Konsequenzen haben. An diesem Montag aber ist das aus zwei Gründen anders. Julia Klöckner (CDU), die Bundesernährungsministerin, hat bereits vorher angekündigt, dass das Ergebnis der Bürgerumfrage für ihre politische Entscheidung "maßgeblich" sein werde. Und zweitens geht es um eine Angelegenheit, die mehr als 80 Millionen Menschen in Deutschland betrifft: Es geht um die Frage, wie der Verbraucher im Supermarkt künftig gesündere von ungesunden Lebensmitteln unterscheiden kann.

Nun spricht sich Klöckner für das farbige Logo Nutri-Score als klarere Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz in vielen Lebensmitteln aus. Das System habe in einer offiziellen Verbraucherbefragung am besten abgeschnitten.

Eine fünfstufige Farbskala mit den Buchstaben von A bis E soll den ernährunsphysiologischen Wert eines Lebensmittels bereits auf der Verpackungsvorderseite auf einen Blick erkennbar machen. Die jeweiligen Mengen von Zucker, Salz, Fetten, Proteinen und Ballaststoffen fließen in den Wert ein. Das grüne A signalisiert: zugreifen. Produkte mit dem roten E sollte man besser meiden.

In zahlreichen Studien stuften Versuchsteilnehmer dieses System als das Verständlichste ein. Selbst wenn die Ermittlung des Nutris-Scores einigermaßen kompliziert ist und auch nicht immer die intuitiv erwarteten Ergebnisse liefert. In einer Umfrage des Lebensmittelverbands Deutschland unterlag die Nutri-Score-Kennzeichnung dem eigenen Kennzeichungsmodell.

Auch in anderen Ländern findet der Nutri-Score Anklang

In Frankreich ist die Nutri-Score-Kennzeichnung bereits verbreitet. Auch Belgien, Spanien, Portugal und Luxemburg wollen es einführen. Das bundeseigene Max Rubner-Institut (MRI) für Ernährung und Lebensmittel hatte im Auftrag des Bundesministeriums bereits die 13 weltweit gebräuchlichsten Label untersucht und ein in Australien gebräuchliches Muster sowie den Nutri-Score zum Sieger erklärt. Dennoch beauftragte Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) das MRI, ein komplett neues Kennzeichnungssystem zu entwerfen, den sogenannten "Wegweiser Ernährung".

Klöckner stellte den Bürgern dazu vier verschiedene Modelle zur Wahl. Anhand der Modelle sollen Verbraucher besser erkennen können, wie viel Fett, Zucker und Salz ein Lebensmittel enthält. Für die Umfrage ausgewählt wurden dann rund 1600 Bürgerinnen und Bürger aus verschiedensten Regionen in Deutschland. Sie wurden in Hinsicht auf Alter, Bildungsgrad und Einkommen bunt durchmischt; berücksichtigt wurden auch Personen, die ernährungsbedingt erkrankt sind. Sie beantworteten die Fragen nach Wahrnehmung und Verständnis der verschiedenen Modelle in persönlichen Interviews oder über das Internet. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut INFO GmbH hat die Befragungen durchgeführt.

Das waren die Alternativen: