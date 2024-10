Mit Erlaubnis des Chefs spontan zu Hause bleiben, weil man keine Lust hat zu arbeiten? Eine britische Unternehmensberatung sieht in „Null-Bock-Tagen“ den nächsten großen Arbeitswelt-Trend – und hat weitere Ideen.

Von Valerie Hayer

Wer kennt das nicht: Schon beim Aufwachen fühlt man sich schlapp, eigentlich hat man keine Lust zu arbeiten. Und wenn man sich doch ins Büro quält, ist man weder motiviert noch produktiv. Künftig könnte es für Arbeitnehmer in vielen Firmen normal sein, sich an solchen „Null-Bock-Tagen“ eine Auszeit zu gönnen. Das prognostiziert zumindest die britische Unternehmensberatung MTD Training in einer Analyse von Trends rund um den Arbeitsplatz.