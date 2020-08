Von Victor Gojdka

Lange waren die Nüsse von Kim Peacock die wohl exklusivsten auf dem Globus. Ihre unscheinbare Kennnummer 78100 war unter Flugfans Legende: Denn Peacocks Mischung aus Mandelkernen und Cashews bekamen erlauchte Passagiere an Bord der Fluglinie American Airlines über Jahre serviert, jedoch nur in der Business Class. Zum Begrüßungsdrink brachten Stewards und Stewardessen stets auch ein Schälchen Nüsse an den Platz. Wohlgemerkt: handverlesen.

Weil wegen Corona jedoch viele Flieger am Boden bleiben, hat die Airline nun ihren Vertrag mit Peacock storniert. Und die Nussverarbeiterin hat ihre Exklusiv-Nüsse zur Massenware gemacht: Jetzt kann in Peacocks Onlineshop schlicht jeder den Airline-Nussmix kaufen.

Von der Exklusiv-Nuss zur Jedermann-Nuss? Diese Wende der texanischen Nusshändlerin zeigt, dass an diesem Markt etwas gehörig ins Rutschen geraten ist. Hotels, Bars und Fluglinien brauchen wegen der Corona-Krise plötzlich weniger Nüsschen. In manchen Häfen stapelten sich während des Lockdowns die schmackhaften Kerne. Und dann schwelt auch noch der Handelsstreit.

All diese Faktoren spiegeln sich in den Preiskurven am Nussmarkt: Die Preise für Walnüsse oder Cashewkerne sind seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent gefallen, die Mandelnotierungen gar um 40 Prozent in die Tiefe gekracht. Wankende Unternehmen, zersprengte Lieferketten - die Folgen der Pandemie schnurren in Mandeln, Cashews und Walnüssen auf nur wenige Zentimeter zusammen.

Wohl niemand spürt das Auf und Ab am Nussmarkt so stark wie Händler Jan Vincent Rieckmann - kaum jemand kennt sich in diesem verschwiegenen Geschäftszweig so gut aus wie der Nussexperte des Hamburger Handelshauses August Töpfer & Co. Im vorvergangenen Jahrhundert hätte man Rieckmann wohl einen Kolonialwarenhändler genannt, heute nennt man Leute wie ihn: Nuss-Trader. Und die vergangenen Monate waren für seinen Berufsstand aufreibend.

Verbraucher dürften davon erst mal nichts merken

Weil am Weltmarkt wohl manche Spieler längst getätigte Orders wegen Corona taktisch stornierten, purzelten plötzlich viele Preise. Zusätzlich macht der schwelende Handelsstreit dem Nussmarkt zu schaffen. "Die Bestellungen aus China sind deutlich eingebrochen", sagt Jan Vincent Rieckmann. Und als ob das alles nicht schon genug wäre, haben kürzlich auch noch Ernteprognosen bei Mandeln den Markt nervös gemacht. "Da rollt eine Rekordernte auf uns zu", sagt der Händler. Und genau diese Mandelschwemme drückt am stärksten auf die Preise.

Verbraucher jedoch dürften davon erst mal nichts merken, viele Supermärkte haben ihre Verträge für Mandeln und Nüsse schon bis Ostern 2021 abgeschlossen. Aber: "Wenn man Glück hat, schrauben manche schon zu Weihnachten ihre Preise runter", sagt Nuss-Experte Julian Gale vom Analysehaus IHS Markit. Auch er genieße abends manchmal schließlich "Netflix und Nüsschen", sagt Gale und lacht.

In einem Supermarkt im Allgäu machte ein Kunde nun jedoch kurzen Prozess und klaute Nüsse im Wert von 300 Euro, einen ganzen Einkaufstrolley voll. Der Dieb dürfte die Rechnung dabei ohne die fallenden Preise gemacht haben. Und ohne die Polizei.