Die Finanzlöcher beim Traditionsunternehmen sind zu groß. Möglicherweise übernimmt eine österreichische Gruppe das Geschäft der Franken.

Von Herbert Fromme, Köln

Die traditionsreiche Nürnberger Versicherungsgruppe steht zum Verkauf. Der Vorstand des Unternehmens unter Konzernchef Harald Rosenberger teilte am Freitag mit, dass er exklusive Gespräche mit der Vienna Insurance Group (VIG) aus Österreich führt. Ziel ist die Übernahme einer Mehrheit an der angeschlagenen Nürnberger durch die Österreicher. Sie beginnen jetzt mit einer genauen Prüfung der Bücher, der sogenannten Due Diligence.