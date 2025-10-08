Harald Rosenberger traut sich was. Der 48-jährige Versicherungsmanager leitet seit 2023 die Nürnberger Versicherungsgruppe. Nur zwei Jahre später will er das börsennotierte Unternehmen an einen starken Partner verkaufen. Dabei ist dem fränkischen Versicherer die Eigenständigkeit eigentlich wichtig. Doch nach hohen Verlusten im Jahr 2024 und der Einsicht, dass die Gruppe wegen großer Probleme von der IT bis zu den Pensionslasten allein kaum überlebensfähig ist, sucht die Nürnberger einen Käufer.