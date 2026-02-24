Es ist kurz nach 13 Uhr am Stand des Münchner Drohnenbauers Quantum Systems in Halle 9, als die Menschen immer enger zusammendrängen, ihre Handys und Kameras über die Köpfe halten, und dann: Klick. Klick. Klick, die Stimmung heizt sich langsam auf. Man kennt so etwas ja meist nur von Automessen, wenn neue Modelle enthüllt werden. Gedränge, Geschubse, Klick-Klick, Kamerafrauen und -männer, die mit ihrer Ausrüstung durch die Menge drängen, weil sie mehr Platz und gute Bilder brauchen.