Von Jannis Brühl und Hannes Munzinger

Peter Schwabe erinnert sich noch genau, wie die Frau von der National Security Agency (NSA) ihm sagte, sie wisse, was er so tut. Während eines Abendessens am Rande einer Konferenz für Kryptografen habe sie ihm zu verstehen gegeben, dass sie mit seiner Arbeit vertraut sei. Der Informatiker vom Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum erzählt gut gelaunt: "Wir wissen, dass unsere Algorithmen auf den Schreibtischen von NSA-Mitarbeitern gelandet sind, als wir sie eingereicht haben. Was genau die dann dem NIST mitgeteilt haben, wissen wir nicht."