Von Jens Többen

Diät ohne Mühe, das versprechen sich viele von der Abnehm-Spritze Wegovy. Das Medikament des Pharmakonzerns Novo Nordisk erlebt derzeit einen Boom, denn es soll dabei helfen, schnell an Gewicht zu verlieren. Wer sich die Börsenkurse europäischer Firmen ansieht, der könnte meinen, der dänische Hersteller habe dem Luxusgüter-Unternehmen LVMH heimlich eine solche Spritze verpasst. Während die Marktkapitalisierung des vorigen Spitzenreiters seit Anfang September fällt, führt Novo Nordisk mit einem Börsenwert von gut 400 Milliarden Euro nun die Rangliste der wertvollsten Firmen Europas an.

Schon seit langer Zeit beherrscht Novo Nordisk den Markt für Insulin-Produkte. Wegovy hat die Aktie des Konzerns auf ein neues Level gehoben. Am Donnerstag liegt der Börsenwert des Pharmaunternehmens bei 401 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das dänische Bruttoinlandsprodukt von 2022 beträgt 376 Milliarden Euro. Allein im letzten halben Jahr erwirtschaftete Novo Nordisk einen Umsatz von 14,45 Milliarden Euro - ein Anstieg um 30 Prozent im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahres. In zwei Jahren sind 10 000 Mitarbeiter hinzugekommen, rund 59 000 Personen arbeiten inzwischen bei Novo Nordisk.

Marktkapitalisierung hat sich seit 2020 verdreifacht

Hinter der Abnehm-Spritze steckt kein Wundermittel, das die Fettzellen bei Injektion schmelzen lässt. Stattdessen sorgt der Wirkstoff Semaglutid für ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl. Wer es sich einmal wöchentlich spritzt, bei dem sollen die Pfunde purzeln. Eine Studie, finanziert von Novo Nordisk, stellte nach 68 Wochen einen Gewichtsverlust von 15 Prozent gegenüber der Vergleichsgruppe fest. Ohne große Anstrengung abzunehmen, das klingt verlockend. Es wundert nicht, dass die Firma boomt, die das auf Spritzen-Druck lösen könnte.

Vor knapp hundert Jahren stieg das Nordisk Laboratorium in das Insulin-Geschäft ein. Heute führt die fusionierte Novo Nordisk A/S den zugehörigen Weltmarkt an. Nachdem die amerikanische Food and Drug Administration Wegovy im Juni 2021 freigegeben hatte, stiegen der Aktienkurs und damit entsprechend auch die Marktkapitalisierung kräftig an. Auch die EU-Zulassung sowie die Werbung von Prominenten wie Elon Musk und Kim Kardashian im vergangenen März trieben den Hype voran. Eine Studie Anfang August löste einen weiteren Sprung aus. Ihr zufolge soll das Medikament das Risiko auf "schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse" - wie zum Beispiel Herzinfarkte - um 20 Prozent senken können. Insgesamt hat sich der Börsenwert von Novo Nordisk seit 2020 nahezu verdreifacht.

Derzeit ist Wegovy in Deutschland, Norwegen, Dänemark und den USA zugelassen und verfügbar. Oder besser, es wäre verfügbar. Das Unternehmen hinkt mit der Produktion der Nachfrage hinterher. Wie viel produziert werden kann, möchte es auf Anfrage nicht verraten. Es werde aber allein in diesem Jahr 25 Milliarden dänische Kronen (3,35 Milliarden Euro) für den Ausbau der Kapazitäten investieren, richtet ein Sprecher aus. In Deutschland ist das Medikament vorerst nur für Menschen mit einem Body-Mass-Index ab 30 oder ab 27 in Fällen einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung vorgesehen. Doch die Abnehm-Spritze geht auch ins Geld. Die höchste Dosis kostet knapp 75 Euro. Wer es - wie in der Studie - 68 Wochen lang anwendet, müsste dann mehr als 5000 Euro auf den Tisch legen.

Dänische Wirtschaft wächst wegen Novo Nordisk

Der Erfolg des Unternehmens spiegelt sich auch in der dänischen Wirtschaft wider. "Ohne Novo Nordisk wäre die Wirtschaft bereits im vergangenen Halbjahr leicht geschrumpft", sagt die Wirtschaftsexpertin Birthe Larsen, Professorin an der Copenhagen Business School. Auch für 2023 wird wegen Novo Nordisk ein leichtes Wachstum prognostiziert, zuvor ging man von einem leichten Rückgang aus.

Prinzipiell geht es der dänischen Wirtschaft laut Larsen gut. Der Erfolg von Novo Nordisk beschert dem Staat einen erweiterten finanziellen Spielraum. Larsen mahnt allerdings: "Die Inflation ist immer noch ein großes Problem, daher sollte der Staat nicht zu viel ausgeben". Dänemark profitiert, es könnte sich aber ein Problem ergeben, sollte Novo Nordisk in ein anderes Land abwandern. Dieses Szenario hält Larsen für eher unwahrscheinlich. Entscheidend wird auch sein, wie sich die Konkurrenz verhält. Sollte Novo Nordisk seine Stellung auf dem Pharmamarkt verlieren, "hätte das wiederum Folgen auf die dänische Wirtschaft".

Ein solcher Wettbewerber ist das US-amerikanische Unternehmen Eli Lilly. Dieses möchte sein Medikament "Mounjaro", das zur Diabetes-Behandlung angewandt wird, nun auch als Mittel gegen Fettleibigkeit einsetzen. Die Zulassung dafür hat die Firma bereits beantragt. Trotz des finanziell starken Konkurrenten, dessen Börsenwert den von Novo Nordisk übersteigt, besteht vorerst kein Grund zur Sorge für die Dänen. Zum einen, da die Nachfrage für Wegovy enorm ist, zum anderen, weil sie noch anziehen wird, denn die Zahl adipöser Menschen steigt. Ob Medikamente wie Wegovy in Zukunft von der breiten Masse für den Beach-Body genutzt werden, bleibt abzuwarten. Über die Langzeitwirkungen wisse man laut Experten derzeit nicht viel.