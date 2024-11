Von Nakissa Salavati

Wie Instagram funktioniert, weiß Robert Habeck. Der Bundeswirtschaftsminister setzt sich für Beiträge bei der Plattform regelmäßig so vor die Kamera, dass man das Gefühl bekommt, man säße ihm direkt am Schreibtisch gegenüber, Privataudienz sozusagen. Auch an diesem Dienstag wählt er dieses Videoformat, blättert beschäftigt in Akten und wendet sich dann seinem Gegenüber zu. Er erklärt, dass sein Ministerium gerade die Regeln für Fernwärmekunden überarbeitet hat. Ein Punkt in dem Entwurf habe besonders viele Protestbriefe provoziert: „Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich Sorgen gemacht, dass eine Anpassung ihrer Kundenbedingungen erschwert wird und sie perspektivisch mehr bezahlen müssen“, sagt Habeck, „Diese Briefe habe ich gelesen und entschieden, dass wir diesen Teil der Verordnung nicht machen werden. Also, ihre Briefe haben Wirkung gezeigt.“