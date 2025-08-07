Northvolt-Übernahme „Heute Morgen wusste ich nicht mal, wer Lyten überhaupt ist“ 8. August 2025, 0:52 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

„Moin! Hier entsteht Deutschlands nachhaltigste Batteriezellenfabrik“ steht an der Baustelle in Heide – und so wie es scheint, tut es das nun tatsächlich doch noch. (Foto: Christian Charisius/dpa)

Eine Firma aus dem Silicon Valley greift nach dem Batteriehersteller. Es könnte also doch noch was werden mit norddeutschen Elektroauto-Akkus. Doch die Menschen in der Region sind skeptisch – die Wunden der Vergangenheit sind groß.

Von Christina Kunkel und Paulina Würminghausen, Seattle, Hamburg

