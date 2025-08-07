Es liegt in der Natur der Dithmarscher, skeptisch zu sein. Das sagt man zumindest über die Menschen, die nahe der schleswig-holsteinischen Stadt Heide leben. Und obwohl hier voraussichtlich eines der wichtigsten Projekte der Region gerettet wurde – und damit durchaus auch die Zukunft dieser Region –, verwundert es nicht, dass viele Dithmarscher nun nicht wirklich Luftsprünge machen. Vielleicht sind die Wunden, die dieses Projekt hier hinterlassen hat, einfach zu groß für Luftsprünge.
Northvolt-Übernahme„Heute Morgen wusste ich nicht mal, wer Lyten überhaupt ist“
Eine Firma aus dem Silicon Valley greift nach dem Batteriehersteller. Es könnte also doch noch was werden mit norddeutschen Elektroauto-Akkus. Doch die Menschen in der Region sind skeptisch – die Wunden der Vergangenheit sind groß.
Von Christina Kunkel und Paulina Würminghausen, Seattle, Hamburg
