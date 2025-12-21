Autos sind nicht nur Fortbewegungsmittel für Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Sie sind der fahrende Beweis dafür, dass ihn die Sanktionen der Vereinten Nationen nicht beeindrucken. Diese verbieten Autoimporte in das Land. Trotzdem besitzt Kim Jong-un einen Fuhrpark voller ausländischer Luxuslimousinen. Russlands Präsident Wladimir Putin schenkte Kim im vergangenen Jahr einen schicken Aurus, eine russische Luxuslimousine, die auch der Kreml nutzt. Und beim Staatsbesuch in Peking im September fuhren Kim Jong-un und seine Begleiter in einem Konvoi mit Mercedes-Maybachs vor.