Nordirland:Was der Brexit-Deal für die Wirtschaft bedeutet

Nordirland ist bald "die aufregendste Wirtschaftszone der Welt", glaubt Rishi Sunak. Doch in der EU sind längst nicht alle so euphorisch. Führt der neue Brexit-Deal zu mehr Schmug­ge­l?

Von Alexander Mühlauer, London

Als Rishi Sunak in dieser Woche eine Coca-Cola-Fabrik in Nordirland besuchte, konnte er sich fast nicht mehr einkriegen. Er sei überglücklich, over the moon, sagte der britische Premier, dass er hier seinen Brexit-Deal präsentieren könne. Einen Deal, "einzigartig in der ganzen Welt". Nordirland habe nämlich nicht nur Zugang zum britischen Heimatmarkt, sondern auch zum Binnenmarkt der Europäischen Union - und damit die Chance, zur "aufregendsten Wirtschaftszone der Welt zu werden". "Niemand sonst hat das", sagte Sunak, "nur ihr hier, guys."