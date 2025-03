Von Michael Bauchmüller und Georg Ismar, Berlin

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat noch nicht begonnen, da stoppt die Bundesregierung ein Milliardenprojekt, dass sie lange als privatwirtschaftlich darstellte. Das aber immer auch hochpolitisch war und zum Sinnbild mancher Irrtümer in der Russlandpolitik wurde. Am 22. Februar 2022, zwei Tage vor Beginn des Krieges, zieht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Versorgungssicherheitsbericht für die Pipeline zurück. Es war der letzte formale Baustein, der für die Inbetriebnahme der Pipeline noch fehlte. Seit Wochen schon hatte vor allem Washington Druck gemacht, das Projekt endlich zu stoppen. Nur Kanzler Olaf Scholz sperrte sich, bis der Lauf der Dinge auch ihm keine Wahl mehr ließ.