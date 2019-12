Russland will die von einem Baustopp betroffene Ostseepipeline Nord Stream 2 aus eigener Kraft bald fertigstellen. "Wir haben die Möglichkeit, sie mit eigenen Mitteln zu Ende zu bauen", sagte der russische Energieminister Alexander Nowak der Agentur Interfax zufolge. Die US-Sanktionen könnten das nicht verhindern. Das Projekt sei zu 94 Prozent fertig. Es fehlten noch etwa 160 Kilometer an Röhren, damit die Leitung mit zwei Strängen von insgesamt 2400 Kilometern vollständig sei. Die Schweizer Firma Allseas, die mit Spezialschiffen Rohre in der Ostsee verlegt hatte, stellte ihre Arbeiten wegen der Sanktionen ein. Das Projekt soll in absehbarer Zeit vollendet sein, sagte ein Kremlsprecher.