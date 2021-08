Die umstrittene Gasleitung von Russland nach Deutschland soll bald in Betrieb gehen, doch muss sie dann EU-Regeln befolgen? Das OLG Düsseldorf sagt Ja. Was das für das Projekt bedeutet.

Von Benedikt Müller-Arnold, Düsseldorf

Über Nord Stream 2 kann man ja trefflich streiten. Die einen begrüßen diese Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern, weil die Erdgas-Versorgung damit günstiger und sicherer werde. Andere kritisieren Nord Stream 2, weil Deutschland nicht noch mehr klimaschädliche Infrastruktur benötige; obendrein werde man zu abhängig von Russland.

Doch wenn das russisch-europäische Konsortium die Leitung bald fertiggebaut hat, stellt sich noch eine andere Streitfrage, mit der sich nun das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf befasst hat: Muss sich die Pipeline an die staatliche Regulierung halten, was noch einige Vorkehrungen erfordert? Oder lässt man Nord Stream 2 ganz frei und privatrechtlich wirtschaften?

Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Leitung der Gasmarkt-Regulierung der EU unterliege. Die Vorschriften sehen beispielsweise vor, dass die Produktion von Erdgas, dessen Transport und dessen Vertrieb getrennt voneinander sein müssen. Das ist nicht trivial, da der russische Gazprom-Konzern sowohl großer Gasförderer als auch großer Financier von Nord Stream 2 ist. Zudem muss ein regulierter Betreiber auch anderen Unternehmen grundsätzlich Zugang zu seinem Netz geben. Und eine Behörde wie die Netzagentur darf Durchleitungsgebühren regulieren.

Es sind Regeln, wie sie im Grundsatz auch für andere sogenannte natürliche Monopole gelten. Beispielsweise muss die Deutsche Telekom Konkurrenten wie 1&1 Zugriff auf Festnetzanschlüsse geben, freilich gegen eine Gebühr. Auch die Post transportiert über Land Briefe, die ihre Wettbewerber zuvor regional eingesammelt haben. Und die Deutsche Bahn muss Konkurrenten wie Flixtrain Zugang zu ihren Schienen gewähren. So will der Staat Wettbewerb ermöglichen und Wucherpreise verhindern, obwohl ein Netz - etwa aus historischen Gründen - einem Monopolisten gehört. Genau für solche Märkte zeichnet die Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn verantwortlich.

Zum entscheidenden Stichtag habe der Bau längst begonnen, argumentiert Nord Stream 2

Ursprung des Regulierungsstreits um Nord Stream 2 ist eine Richtlinie, welche die EU-Kommission 2017 vorgelegt und Deutschland 2019 umgesetzt hat. Sie sieht vor, dass auch Gasleitungen von außerhalb Europas einer einheitlichen Regulierung in der EU unterliegen sollen. "Das betrifft die Nord Stream 2", sagte die Vorsitzende Richterin Anne Frister in der mündlichen Verhandlung. Schließlich führe die Pipeline aus Russland 54 Kilometer lang durch Hoheitsgebiete der EU.

Allerdings sieht das Gesetz eine Ausnahme für Leitungen aus Drittstaaten vor, die im Mai 2019 bereits fertiggestellt waren. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Stränge von Nord Stream 2 schon auf einigen Hundert Kilometern Länge verlegt, hielt das Gericht fest, das Konsortium habe bis dahin etwa sechs Milliarden Euro ausgegeben. Daher hat Nord Stream 2 beantragt, die Pipeline von der Regulierung zu befreien: Die Investitionsentscheidung sei zu dem Stichtag längst unumkehrbar gewesen.

Doch die Netzagentur lehnte den Antrag ab, da die Leitung "im baulich-technischen Sinne" nicht fertiggestellt sei, so fasste das OLG das Argument zusammen. Beispielsweise seien Rohre noch nicht verschweißt gewesen, eine Betriebsstätte an Land noch nicht fertig. "Das ist eine Auslegungsthematik", sagte Richterin Frister. Ihr Senat hat die Beschwerde von Nord Stream 2 nun zurückgewiesen. Die Begründung lag am Mittwochvormittag zunächst noch nicht vor. Die Projektgesellschaft kann den Beschluss freilich beim Bundesgerichtshof anfechten.

Auch mit regulierten Leitungen kann man Geld verdienen, entgegnet die Bundesnetzagentur

Bereits unabhängig vom Ausgang betonten das Gericht und die Netzagentur, dass man eine Pipeline auch mit regulierten Nutzungsgebühren gewinnbringend betreiben könne. "Wir reden hier ja nicht darüber, dass der Bau gestoppt werden müsste", sagte der juristische Vertreter der Behörde in der mündlichen Verhandlung im Juni.

Nord Stream 2 führt auf gut 1200 Kilometern von Wyborg nach Lubmin in der Nähe von Greifswald. Die russische Gazprom hat gemeinsam mit fünf Energiekonzernen aus Europa etwa neun Milliarden Euro in die Leitung investiert. Diese soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Nord Stream 2 muss sich nun allerdings noch als unabhängiger Netzbetreiber in der EU zertifizieren lassen. Dafür muss Gazprom nachweisen, dass der Transport unabhängig von der eigenen Gasförderung erfolge. Einen entsprechenden Antrag hatte die Projektgesellschaft bereits im Juni vorsorglich gestellt.

Mit Nord Stream 2 kann Russland künftig doppelt so viel Gas durch die Ostsee nach Europa liefern als bisher. Der zusätzliche Seeweg sei kürzer und moderner als der bestehende Gastransit über Land, wirbt Moskau für die Leitung.International sorgte sich vor allem die Ukraine, dass sie mit Nord Stream 2 künftig weniger Gas über Land leiten werde und so Einnahmen wegbrechen dürften. Deutschland kündigte als Entgegenkommen etwa an, dass man Erneuerbare Energien in der Ukraine finanziell fördern werde. Umweltorganisationen kritisieren derweil, dass fossile Großprojekte wie Nord Stream 2 nicht mehr in die Zeit passten. Denn bei der Verbrennung von Erdgas - egal ob in Heizungen, Kraftwerken oder Industriebetrieben - entstehen Treibhausgase.