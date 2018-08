28. August 2018, 20:33 Uhr Nord-LB In der Zwickmühle

Seit Monaten ringt das Land Niedersachsen um eine Lösung für die kriselnde Norddeutsche Landesbank. Finanzminister Reinhold Hilbers skizziert nun grobe Pläne, wie es mit dem Probleminstitut weitergehen könnte.

Von Meike Schreiber , Frankfurt

Geht es um die Zukunft der Norddeutschen Landesbank, ist die Sache vertrackt für das Land Niedersachsen: Was auch immer die Regierung in Hannover unternimmt, um dem staatseigenen Institut wieder auf die Beine zu helfen, es ist mit großen Nachteilen verbunden. Kein Wunder also, dass sich auch nach monatelanger Prüfung offenbar noch immer keine Lösung für die Landesbank abzeichnet.

Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) betonte nun, das Land wolle mit mehr als 50 Prozent an der Nord-LB beteiligt bleiben. Derzeit kontrolliert Niedersachsen ...