Sogenannte Starköche gibt es Tausende auf der Welt, wirklich berühmte Köche vielleicht ein Dutzend, je nachdem natürlich, welche Maßstäbe man anlegt. Klar ist: René Redzepi, Chef des Restaurants „Noma“ in Kopenhagen, gehört dazu. Seit 20 Jahren prägt er die internationale Spitzengastronomie mit der „New Nordic Cuisine“ wie kaum ein anderer. Fünfmal wurde sein Noma zum wichtigsten Restaurant der Welt gewählt (50 Best-Liste) – ein Rekord. Das US-Magazin Time setzte ihn wiederholt auf den Titel und rechnete ihn einst zu den hundert einflussreichsten Menschen der Welt. Auch weil CEOs ihn nach der fantastischen Strategie fragten, mit der es ihm gelänge, sein Personal immer wieder zu Höchstleistungen zu motivieren.