1996 konnte man auf Messen noch richtig Neues sehen. Eine Delegation von Microsoft-Mitarbeitern schaute damals auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas bei einer finnischen Firma vorbei. Nur ein Gerät wollten sie sich anschauen, ein ziemlich merkwürdiges. Am nächsten Tag kamen sie wieder – mit ihrem Chef Bill Gates im Schlepptau. Microsoft soll den Finnen daraufhin eine große Menge des Produkts abgekauft haben.