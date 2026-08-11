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Technologie30 Jahre Nokia Communicator – als Handys noch Statussymbole waren

Lesezeit: 4 Min.

Damals eine Sensation, heute ein Museumsstück: Der Communicator 9000 von Nokia aus dem Jahr 1996.
Damals eine Sensation, heute ein Museumsstück: Der Communicator 9000 von Nokia aus dem Jahr 1996. Foto: Arne Dedert/dpa

SMS, Fax, Telefon, Mails:  Der Communicator 9000 weckte einst die Lust an schlauen Telefonen. Den Übergang zu wirklichen Smartphones verpasste Hersteller Nokia dann aber auf dramatische Weise.

Von Helmut Martin-Jung

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1996 konnte man auf Messen noch richtig Neues sehen. Eine Delegation von Microsoft-Mitarbeitern schaute damals auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas bei einer finnischen Firma vorbei. Nur ein Gerät wollten sie sich anschauen, ein ziemlich merkwürdiges. Am nächsten Tag kamen sie wieder – mit ihrem Chef Bill Gates im Schlepptau. Microsoft soll den Finnen daraufhin eine große Menge des Produkts abgekauft haben.

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