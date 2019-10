Wirtschaftsnobelpreis geht an Armutsforscher

Die Auszeichnung bekommen die Ökonomen Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer. Mit 46 Jahren ist Duflo die jüngste Preisträgerin in der Geschichte des Preises.

Den Wirtschaftsnobelpreis 2019 bekommen die Ökonomen Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt. Die drei Wissenschaftler wurden für ihre Forschung zur Linderung globaler Armut mithilfe experimenteller Methoden ausgezeichnet. "Die Forschung der diesjährigen Preisträger hat unsere Fähigkeit zur Bekämpfung der globalen Armut erheblich verbessert", begründet das fünfköpfige Preiskomitee seine Entscheidung.

Duflo ist mit 46 Jahren die bisher jüngste Preisträgerin. Sie habe nicht damit gerechnet, bereits in ihrem Alter mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet zu werden, sagte sie in einem Telefonat mit der Königlich-Schwedischen Akademie, das während der Bekanntgabe geführt wurde. Sie hätte gedacht, dass man viel älter sein müsse, um sich den Preis zu verdienen. Der bisher jüngste Preisträger war der Ökonom Kenneth Arrow. Er erhielt den Wirtschaftsnobelpreis im Alter von 51 Jahren.

Mit der Verleihung an Duflo geht die Auszeichnung erst zum zweiten Mal an eine Frau. Duflo sagte dazu in dem Telefongespräch mit der Akademie, sie hoffe, alle Wirtschaftswissenschaftlerinnen repräsentieren zu können. Sie wolle Frauen dazu inspirieren, ihrer Forschung weiter nachzugehen. Auch sollte ihre Auszeichnung viele weitere Männer dazu bringen, Frauen den Respekt zu zollen, den sie verdienten.

Duflo, die die französische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, ist mit dem Amerikaner Banerjee zusammen. Die beiden gründeten das Poverty Action Lab, ein internationales Netzwerk von Wissenschaftlern, das Armut mit statistisch überprüfbaren Maßnahmen reduzieren will. Duflo, Banerjee und der US-Amerikaner Kremer lehren alle drei in den USA.

Zwei Frauen, ein Schwarzer und viele US-Amerikaner

Der Preis in der Kategorie Wirtschaft ist der einzige der Nobelpreise, der nicht auf das Testament von Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgeht. Stattdessen wird er seit 1969 von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Deshalb heißt er offiziell "Preis der schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften zum Andenken an Alfred Nobel". Dennoch ist er wie die anderen Nobelpreise mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert (rund 830 000 Euro) und wird ebenfalls an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, überreicht.

Vor 50 Jahren wurde der Preis zum ersten Mal vergeben. Seither waren nur zwei Frauen (die Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom und nun Duflo) und nur ein Schwarzer (der Ökonom Sir Arthur Lewis) unter den insgesamt 81 Preisträgern. Der Bonner Spieltheoretiker Reinhard Selten, der 1994 ausgezeichnet wurde, ist bisher der einzige Deutsche. Besonders häufig wurden Wissenschaftler aus den USA mit dem Wirtschaftsnobelpreis geehrt. Im vergangenen Jahr erhielten die beiden US-Ökonomen William Nordhaus und Paul Romer die Auszeichnung für ihre Arbeiten rund um den Klimawandel und technologische Innovationen.