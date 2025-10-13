Ausgezeichnet werden drei Professoren aus den USA und Frankreich, die Innovationen und Wachstum erklären. Ein Preisträger sieht in Europa Nachholbedarf.

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die Professoren Joel Mokyr (USA), Philippe Aghion (Frankreich) und Peter Howitt (USA). Die Preisträger erhielten den Preis für ihre Erklärung, wie Innovationen zu dauerhaftem Wachstum führen. Der Ökonom Aghion hob das Potenzial von Künstlicher Intelligenz hervor und rief Europa zu größeren Anstrengungen bei Zukunftstechnologen auf.