Nobelpreis für Wirtschaft„Künstliche Intelligenz hat fantastisches Wachstumspotenzial“

Lesezeit: 2 Min.

Die goldene Medaille, die mit dem Wirtschafts-Nobelpreis vergeben wird. (Archivbild)
Die goldene Medaille, die mit dem Wirtschafts-Nobelpreis vergeben wird. (Archivbild) (Foto: Lovisa Engblom/The Nobel Foundat)

Ausgezeichnet werden drei Professoren aus den USA und Frankreich, die Innovationen und Wachstum erklären. Ein Preisträger sieht in Europa Nachholbedarf.

Von Alexander Hagelüken

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die Professoren Joel Mokyr (USA), Philippe Aghion (Frankreich) und Peter Howitt (USA). Die Preisträger erhielten den Preis für ihre Erklärung, wie Innovationen zu dauerhaftem Wachstum führen. Der Ökonom Aghion hob das Potenzial von Künstlicher Intelligenz hervor und rief Europa zu größeren Anstrengungen bei Zukunftstechnologen auf.

