Ein seit Jahren andauernder Streit zwischen der EU-Kommission und der Bundesregierung ist beigelegt. Eine Sprecherin der Kommission bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass ein Verfahren gegen die Bundesrepublik wegen zu hoher Nitratbelastung im Grundwasser eingestellt worden ist. Berlin hatte am Mittwoch neue Düngeregeln auf den Weg gebracht.

Im Fall einer Verurteilung hätte Deutschland laut Bundeslandwirtschaftsministerium eine Strafe in Höhe von mindestens elf Millionen Euro und ein Zwangsgeld von bis zu rund 800 000 Euro täglich gedroht. Dieses hätte rückwirkend ab einem ersten Urteil im Jahr 2018 verhängt werden können. Damals hatte der Europäische Gerichtshof Deutschland wegen Verletzung von EU-Recht verurteilt, weil die Regierung über Jahre zu wenig gegen Nitrate im Grundwasser unternommen hatte. Nitrate stammen meist aus Düngern der Landwirtschaft. Ein Übermaß schadet der Umwelt und birgt Gesundheitsrisiken für Menschen.

Bereits 2020 waren nach zähen Verhandlungen strengere Düngeregeln in Kraft getreten. Die EU-Kommission kritisierte diese aber Mitte 2021. Auch die 2020 in Kraft getretene Düngeverordnung komme möglicherweise dem EuGH-Urteil nicht nach, schrieb EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius an die damalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Ex-Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU). Der EU-Kommissar bemängelte unter anderem, dass Gebiete mit hoher Nitratbelastung im Grundwasser und schädlicher Nährstoff-Anreicherung in Deutschland nicht korrekt ausgewiesen gewesen seien. Die jetzt auf den Weg gebrachten Regeln scheinen der EU dagegen auszureichen.

Nitrat ist wichtig für das Pflanzenwachstum, die Landwirtschaft protestiert immer wieder gegen Grenzwerte. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) bezeichnete die Einstellung des Verfahrens als Etappenziel, um die Trinkwasserressourcen langfristig zu schützen.