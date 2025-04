Eigentlich will Trump ausländische Firmen treffen und die eigene Wirtschaft schützen. Doch in der Sportartikelindustrie trifft es ausgerechnet einen am härtesten – und der kommt aus den USA.

Von Uwe Ritzer, Nürnberg

Es ist gerade einmal fünf Wochen her, da gaben sich Top-Manager von Adidas und Puma beim Thema US-Zölle demonstrativ gelassen. Sollten die Amerikaner Einfuhren aus China tatsächlich stärker belasten, dann hätte dies kaum Einflüsse auf ihre Geschäfte, erklärten sie unabhängig voneinander. Schließlich habe man in den vergangenen Jahren schlauerweise die Produktion von Sportschuhen nahezu komplett von China hauptsächlich nach Vietnam und teilweise auch nach Indonesien verlagert und so vorgebeugt.