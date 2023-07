Von Alexander Mühlauer, London

Von Nigel Farage weiß man, dass er es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Die Lügen, die er im Kampf für den Brexit verbreitet hat, sind bestens dokumentiert. Insofern ist es verständlich, dass ein großer Teil der britischen Öffentlichkeit nicht unbedingt glaubt, was Farage sagt. So war das auch, als er vor ein paar Wochen ein Video auf Twitter veröffentlichte, in dem er sichtlich verzweifelt erklärte, dass ihm die Londoner Privatbank Coutts alle Konten gekündigt habe - und zwar aus politischen Gründen. Nun hat sich herausgestellt: Farage hatte recht.