Gelöst ist der Streit zwischen den Niederlanden und China über den Chiphersteller Nexperia noch immer nicht. Doch was die Regierung in Den Haag am Mittwoch verkündete, könnte den Boden für eine Einigung bereiten und entspannt die Lage, die zuletzt von Beschuldigungen und Drohungen geprägt war. Man gebe die Kontrolle über das Unternehmen ab, die die Regierung Ende September übernommen hatte, erklärte der geschäftsführende Wirtschaftsminister Vincent Karremans. „Das ist der richtige Moment, um einen konstruktiven Schritt zu gehen.“