Von Thomas Kirchner

Die Niederlande sind führend in Europa, was flexibles Arbeiten betrifft. Nirgendwo wird mehr Teilzeit gearbeitet, und seit 2016, schon lange vor der Corona-Pandemie, können Arbeitnehmer in Absprache mit den Vorgesetzten weitgehend frei entscheiden, wie lange, zu welcher Zeit und wo sie ihre Aufgaben erledigen - wenn es der Job möglich macht. Dieses Recht verleiht ihnen ein Gesetz, eingebracht von Grünen und Christdemokraten, das es in dieser Art nur in den Niederlanden gibt.