Es war das Rennen seines Lebens. Am 27. November 2016 landete Nico Rosberg beim Großen Preis von Abu Dhabi in einem dramatischen Lauf auf dem zweiten Platz, hinter seinem Konkurrenten Lewis Hamilton. Und das reichte – Rosberg wurde Formel-1-Weltmeister. „Mein Fuß hat vor Anspannung gezittert auf dem Gaspedal, der ist richtig gesprungen, so etwas hatte ich noch nie erlebt und werde es auch nie wieder erleben“, erzählte Rosberg einmal von damals. Und: „Wenn ich eine Sekunde verloren hätte, wäre ich nicht Weltmeister geworden.“
Rennfahrer als InvestorWie Nico Rosberg junge Firmen fördern will
Der ehemalige Formel 1-Weltmeister investiert in Start-ups. Jetzt hat er dafür eine eigene Venture-Firma gegründet, in die auch vermögende Familien einsteigen können.
Von Caspar Busse
Exklusiv
