So ein nasskalter Hamburger Herbsttag ist gar nicht so übel, um sich die Orte der zerfallenden Globalisierung einmal aus der Nähe anzusehen. Die Stresemannallee im Stadtteil Eimsbüttel zum Beispiel, sie liegt ruhig da, der Boden ist – der Jahreszeit gemäß – ein Teppich aus orangefarbenen und gelben Blättern. Im Backstein-Bürogebäude mit der Hausnummer 101 leuchten vereinzelt Lampen, die meisten Räume aber sind: dunkel.
AutoindustrieKleine Chips, große Not
Lesezeit: 6 Min.
Im Handelskrieg zwischen China und den USA gerät ein weitgehend unbekannter Chiphersteller zwischen die Fronten. Dumm nur, dass ohne die Halbleiter dieser Firma fast keine Autos mehr gebaut werden können.
Von Tobias Bug, Jan Diesteldorf, Elisabeth Dostert, Thomas Fromm, Christina Kunkel, Stephan Radomsky und Paulina Würminghausen, Hamburg/München/Brüssel/Stuttgart
Lesen Sie mehr zum Thema