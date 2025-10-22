Im Handelskrieg zwischen China und den USA gerät ein weitgehend unbekannter Chiphersteller zwischen die Fronten. Dumm nur, dass ohne die Halbleiter dieser Firma fast keine Autos mehr gebaut werden können.

So ein nasskalter Hamburger Herbsttag ist gar nicht so übel, um sich die Orte der zerfallenden Globalisierung einmal aus der Nähe anzusehen. Die Stresemannallee im Stadtteil Eimsbüttel zum Beispiel, sie liegt ruhig da, der Boden ist – der Jahreszeit gemäß – ein Teppich aus orangefarbenen und gelben Blättern. Im Backstein-Bürogebäude mit der Hausnummer 101 leuchten vereinzelt Lampen, die meisten Räume aber sind: dunkel.