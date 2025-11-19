Im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia kommen die Niederlande China entgegen und geben die Kontrolle über das Unternehmen wieder ab. Das teilte Wirtschaftsminister Vincent Karremans in Den Haag mit. China hatte zuvor diesen Schritt der Niederlande gefordert, bevor die Lieferung der für die Autoindustrie wichtigen Halbeiter wieder voll aufgenommen werde. Der Minister nannte die von China ergriffenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Chipversorgung Europas positiv. „Wir betrachten dies als Zeichen des guten Willens.“

„Angesichts der jüngsten Entwicklungen halte ich es für den richtigen Zeitpunkt, einen konstruktiven Schritt zu unternehmen“, teilte der geschäftsführende Minister in Den Haag mit. In den vergangenen Tagen seien konstruktive Gespräche mit den chinesischen Behörden geführt worden. Der Dialog mit Peking werde fortgesetzt, teilte der Minister mit. Zurzeit befindet sich eine hochrangige Delegation des Ministeriums in Peking.

Die niederländische Regierung hatte beim chinesischen Chiphersteller eingegriffen

Die Regierung in Den Haag hatte Ende September überraschend bei dem niederländischen Chiphersteller eingegriffen. Der Minister rechtfertigte den Schritt damit, dass das chinesische Mutterunternehmen Wingtech Technologie und Produktion nach China schleusen wolle. Das hätte auch das Nexperia-Werk in Hamburg betroffen.

China warf den Niederlanden daraufhin vor, sie habe sich von der US-Regierung im globalen Duell mit dem asiatischen Rivalen im Chipgeschäft instrumentalisieren lassen. Washington hatte zuvor die chinesische Nexperia-Konzernmutter Wingtech auf eine schwarze Liste gesetzt. Nach diesem Eingriff hatte Peking Exportbeschränkungen für Nexperia-Chips verhängt, die auch europäische Autohersteller treffen.

Das chinesische Unternehmen hat seinen europäischen Sitz im niederländischen Nĳmegen und produziert Halbleiter, die unter anderem für die Autoindustrie wichtig sind.

Das Problem bei den Nexperia-Chips ist die weltweite Vernetzung. Die Siliziumscheiben mit den Chips darauf, die sogenannten Wafer, werden zwar beispielsweise in Hamburg hergestellt. Doch sie müssen anschließend zum nächsten Verarbeitungsschritt, dem „Packaging“, nach China geschickt werden. Die Chips werden dabei aus den Wafern gesägt und mit den charakteristischen Beinchen versehen und in ein Gehäuse gegossen. Erst dann können Platinen damit bestückt werden, was im Fall der Autoindustrie bei den Zulieferern oder deren Lieferanten geschieht. Das Packaging findet aus Kostengründen in China statt. Das hat Peking als Druckmittel genutzt.

Im Prinzip können einfache Bauteile, wie sie Nexperia herstellt, zwar auch von anderen Herstellern geliefert werden. Sie wären dann aber teurer, heißt es etwa vom Auftragsfertiger Global Foundries, der in Dresden das größte Chipwerk in Europa betreibt. Dieses wird gerade erweitert. Fiele ein Hersteller wie Nexperia völlig aus, wäre das aber auf die Schnelle nicht zu kompensieren, da die Chipfabriken mit hoher Auslastung arbeiten müssen, um profitabel zu sein. Dies auch deshalb, denn Nexperia stellt etwa 110 Milliarden pro Jahr der manchmal als „Hühnerfutter“ bezeichneten kleinen Chips und Bauteile her. Die Anlagen müssten dafür auch erst justiert werden, was Monate dauern, anschließend müssen die Bauteile getestet werden, da sie etwa im Automobilbau hohen Anforderungen an Robustheit und Temperaturfestigkeit genügen müssen.

Zudem droht durch den KI-Boom und das Supportende von Windows 10 weitere Knappheit bei Chips, was zumindest die Preise in die Höhe treiben dürfte. Für KI werden gerade viele Rechenzentren gebaut, wegen des beendeten Supports für Windows 10 steigt die Nachfrage nach PCs, weil viele ältere Geräte nicht mehr mit dem Nachfolger Windows 11 laufen. Der Speicherhersteller SK Hynix aus Südkorea, zweitgrößter der Welt, hat bereits die gesamte für 2026 geplante Produktion verkauft, berichtet das Fachportal heise.de.