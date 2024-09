Von Thomas Hahn, Tokio

Die Verleihung der The Fact Music Awards war dieses Jahr wieder ein voller Erfolg für das K-Pop-Quintett New Jeans. Der Musikpreis würdigt jedes Jahr die besten Gesangs-Leistungen aus der Industrie des Phänomens Hallyu, der sogenannten koreanischen Welle, die mit Popmusik, Fernsehserien und anderen kulturellen Darbietungen von Südkorea aus durch die ganze Welt schwappt. New Jeans war gleich in vier Kategorien vorne. Das war eine Bestätigung für die Band – und eine Gelegenheit, noch mal Stellung zu beziehen in einem Konflikt, der ihnen hinter den Kulissen gerade das Künstlerinnen-Leben schwer macht.