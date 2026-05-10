Morris Pearl, 66, ist das Gesicht der „Patriotic Millionaires“, einer Organisation, die höhere Steuern für Reiche fordert. Zu ihren Mitgliedern zählen mehrere Hundert Millionäre aus den USA, Kanada und Großbritannien, darunter die Erbin Abigail Disney. Pearl empfängt in seinem Büro am Grand Central Terminal in Manhattan, in dem außer ihm an diesem Nachmittag niemand sitzt. Er komme immer noch fast jeden Tag hierher, erzählt der ehemalige Blackrock-Manager. Er brauche das Gefühl, etwas zu tun zu haben. Auf einem Stuhl liegt sein ausgebeultes Baseball-Käppi.