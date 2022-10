Wann kommt der Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket? Der geplante Start zum 1. Januar 2023 könnte sich bis in den März verschieben.

In den Gesprächen von Bund und Ländern zu einem Nachfolgeticket zeichnet sich ein Kompromiss beim Preis ab. Was bisher bekannt ist und welche Streitpunkte noch offen sind.

Von Markus Balser, Berlin

Endlich wieder einfach einsteigen? Seit Monaten verhandeln Bund und Länder nun schon über einen Nachfolger für das bundesweite Neun-Euro-Nahverkehrsticket. Günstig und bequem soll die neue Rabattaktion werden und möglichst im Januar starten. In diesen Stunden beraten die 16 Landesverkehrsministerinnen und -minister mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) im Atlantic Hotel Sail in Bremerhaven direkt an der Weser bei der entscheidenden Verkehrsministerkonferenz über die Details. Aus Verhandlungskreisen verlautet: Beide Seiten kommen sich näher - zumindest beim Preismodell.