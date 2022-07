Von Markus Balser

Bahnhof Südkreuz in Berlin. Es ist ein Auftritt wie so viele in diesen Tagen: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will eigentlich über die Sicherheit auf Bahnhöfen reden. Etwa über diese superinnovative Idee einer leuchtenden Bahnsteigkante, die am Donnerstagmorgen hier erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Testweise warnen rote Leuchtstreifen im Boden die Reisenden am Gleis vor der Einfahrt des Zuges. Auch an diesem Morgen aber kommt Wissing an einem ganz anderen Thema nicht vorbei: dem Neun-Euro-Ticket. Es liefere Rekordzahlen bei Passagieren im Nahverkehr, sagt der Minister, das Ticket werde von den Bürgern "nahezu geliebt".