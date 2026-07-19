Die Auskunftei Schufa ist für die meisten Deutschen eine enorm wichtige Firma. Daten von mehr als 68 Millionen Menschen hat das Unternehmen aus Wiesbaden gesammelt. Daraus errechnet es einen Score, der anzeigen soll, ob jemand ein zuverlässiger Kunde ist oder nicht. Der Score entscheidet mit darüber, ob Verbraucher einen Kredit oder einen Handyvertrag bekommen. Das Problem: Lange war den meisten Menschen unklar, wie die Zahlen, die über Schicksale entscheiden, entstehen. Umso spannender war die Veröffentlichung eines neuen Schufa-Scores im März dieses Jahres. Erstmals in der Geschichte der Auskunftei sollte die Berechnung transparent und nachvollziehbar sein. Die Schufa sprach bei der Veröffentlichung von einem „Meilenstein“. Doch sehen die Verbraucherinnen und Verbraucher das genau so?