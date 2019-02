6. Februar 2019, 19:25 Uhr Neuer Kampfjet MTU baut mit

Der Triebwerkbauer MTU will zusammen mit der französischen Firma Safran das Triebwerk für den neuen deutsch-französischen Kampfjet entwickeln, der ab 2040 einsatzbereit sein soll. Vertreter beider Unternehmen unterzeichnete dazu am Rande eines Treffens von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit ihrer französischen Kollegin Florence Parly in Paris eine Absichtserklärung. Die industrielle Führung des deutsch-französischen Vorhabens liegt bei den Konzernen Dassault und Airbus. Deutschland und Frankreich hatten 2017 die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfjets beschlossen, der langfristig den Eurofighter und die Rafale ablösen soll.