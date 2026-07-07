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Bauen und WohnenKönnen Sie die Nachbarn hören, will die Ministerin wissen

Lesezeit: 3 Min.

Also, ich hör’ nix: Bundesjustizministerin Stefanie Hubig und Bauministerin Verena Hubertz (l.) besuchen ein Haus in Berlin, das als Gebäudetyp E errichtet wurde.
Also, ich hör’ nix: Bundesjustizministerin Stefanie Hubig und Bauministerin Verena Hubertz (l.) besuchen ein Haus in Berlin, das als Gebäudetyp E errichtet wurde. Elisa Schu/dpa

Eigentlich sind sich Politik, Baubranche und Fachleute einig. Es muss dringend einfacher gebaut werden in Deutschland. Die Frage ist bloß: Wie soll das gehen? Bau- und Justizministerin wagen nun einen neuen Vorstoß.

Von Tim Frehler, Berlin

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Dass es einmal so weit kommt, hätte sich die Bewohnerin einer Wohnung in Berlin-Neukölln sicherlich nicht gedacht. Aber jetzt ist es nun einmal so. Sie hat Bundesjustizministerin Stefanie Hubig und Bundesbauministerin Verena Hubertz zu Gast in ihrer Wohnung, genauer gesagt in ihrer Küche. Und jetzt soll sie den beiden SPD-Ministerinnen Auskunft darüber geben, ob sie die Nachbarn aus der Wohnung über ihr öfter einmal hört.

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