Wildberger schmeißt den Turbo an

Schwarz-Rot gelingt, woran die Ampel lange scheiterte: Die Regierung bringt ein Gesetz auf den Weg, das den Netzausbau in Deutschland beschleunigen soll – im Zweifel auch zulasten des Umweltschutzes.

Von Vivien Timmler, Berlin

Karsten Wildberger will lieber nicht zu viel versprechen. Kein Wunder: Das erste Projekt des neuen Digitalministers, die Beschleunigung des Netzausbaus in Deutschland, hat eine absurde Vorgeschichte. Mehr als ein Dutzend Mal stand es im vergangenen Jahr auf der Agenda des Bundeskabinetts, mehr als ein Dutzend Mal flog es kurzfristig wieder runter, immer wieder gab es Dissens bei Details. Und als sich die Ampel-Minister dann endlich auf den Gesetzentwurf einigen konnten, war niemand mehr so richtig zufrieden damit.