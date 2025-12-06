Ted Sarandos rümpfte die Nase ob dieser kleinen Gemeinheit eines spanischen Reporters, die im Nachhinein betrachtet der Moment im Leben einer Person sein könnte, in dem diese die Schnauze voll davon hat, herablassend und respektlos behandelt zu werden - und es ab sofort notfalls als Bösewicht allen zu zeigen. Also: nicht nur frecher Revoluzzer in der Entertainmentbranche sein, sondern als Produzent auf Augenhöhe ernst genommen, gefürchtet zu werden. Netflix-Co-Chef Sarandos kam an diesem Freitag beim Verkünden des Vorhabens, den legendären Hollywood-Konzern Warner Brothers für insgesamt knapp 83 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen, daher wie ein Desperado im Western daher, der den Bewohnern nach dem Duell mitteilt, das es nun einen neuen Sheriff in der Stadt gebe.