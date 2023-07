Streik in Hollywood:Der Netflix-Chef soll es richten

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Zum ersten Mal seit 1960 streiken Autoren und Schauspieler gleichzeitig in Hollywood, und der Ton wird rauer, wenn das überhaupt noch möglich ist. Das Magazin Deadline hatte einen Verantwortlichen der Studios so zitiert: "Die endgültige Lösung wäre es, die Sache so lange hinauszuziehen, bis die Mitglieder der Gewerkschaft ihre Häuser und Wohnungen verlieren." Das klingt eiskalt, ist jedoch bereits Realität, wie einem Kerry O'Neill in dieser Woche beim Streik vor der Netflix-Zentrale in Los Angeles versichert: "Ich kann mir derzeit weder Miete noch Lebensmittel leisten." O'Neill war Autorin und Darstellerin beim Amazon-Überraschungshit "Jury Duty", der kürzlich mit vier Emmy-Nominierungen bedacht wurde: "Ich habe doppelt verdient. Es ist doch verrückt, dass man für einen Emmy nominiert ist - und gleichzeitig auf Lebensmittelmarken angewiesen ist."