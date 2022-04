Von Helmut Martin-Jung und Jürgen Schmieder, Los Angeles

"Cut the Cord!" So lautete der Schlachtruf in den USA, das Signal für den unfassbaren Erfolg des Streaming-Portals Netflix. "Cut the Cord" bedeutete im übertragenen Sinn, das Abo mit einem TV-Kabelanbieter zu kündigen - warum dafür zahlen, zur von Sendern festgelegten Zeiten etwas anzuschauen, das von Reklame unterbrochen wird? Netflix war die Alternative, der junge Herausforderer, der dieses Inhalte-Monster bekämpfte mit dem Angebot, für einen deutlich geringeren Monatspreis (etwa zehn Dollar statt 75 für ein Kabel-TV-Abo) grandiose Inhalte sehen zu können, wann immer man mag und das sogar ohne Werbung.