Ein Jahr nach seinem Amtsantritt muss Nestlé-Konzernchef Laurent Freixe schon wieder gehen. Freixe wurde entlassen, weil er eine romantische Beziehung zu einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nicht offengelegt habe, teilte der Schweizer Lebensmittelkonzern am Montagabend mit. Dies sei ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens. Der Manager, der seit 39 Jahren für den Konzern arbeitet, werde keine Abfindung erhalten. Nachfolger wird Philipp Navratil, der bisher das Geschäft mit dem Konzernbereich Nespresso leitete und in der Konzernleitung sitzt. Unter der Leitung des schweizerisch-österreichischen Doppelstaatlers will der Hersteller von Maggi und Kitkat an der bisherigen Strategie und auch an den Finanzzielen festhalten.

Doch Investoren und Analysten sind besorgt: „Dies ist nicht die Art von Nestlé, die Dinge zu regeln, zwei Chef-Ablösungen in etwas mehr als einem Jahr zu haben“, sagte Jon Cox, Analyst bei Kepler Cheuvreux, am Dienstag. Im frühen Handel sackten die Nestlé-Aktien um mehr als zwei Prozent ab. Der abrupte Abgang ist der jüngste Vorfall in einer der turbulentesten Phasen der Firmengeschichte. Erst vor einem Jahr hatte Freixe Vorgänger Mark Schneider kurzfristig abgelöst. Zudem hat der langjährige Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke vor zweieinhalb Monaten seinen Rücktritt für 2026 angekündigt, auch mit ihm sind Anleger unzufrieden. Der Firmenveteran Freixe hätte Nestle eigentlich in ruhigere Gewässer steuern und das Wachstum wieder ankurbeln sollen.

„Es ist an der Zeit, dass bei der Führung des Weltkonzerns wieder mehr Stabilität einkehrt.“

Auch Analysten von JP Morgan sehen den abrupten Wechsel an der Konzernspitze kritisch. Die Nachricht dürfte die Anleger kaum beruhigen, da das Unternehmen zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres einen neuen Chef ohne eine gründliche Suche ernannt habe. Der erneute Wechsel an der Spitze dürfte Fragen zur mittelfristigen Ausrichtung von Nestlé aufwerfen, bis mehr über Navratils Pläne bekannt sei, hieß es in einer Einschätzung der Bank. Zudem äußerten die Experten die Sorge, der neue Chef Navratil könne durch Freixes Sanierungsstrategie eingeengt sein, von der der Markt nicht überzeugt sei. „Der Markt hat Freixe nicht besonders gemocht und die Umstrukturierungsziele wurden ebenfalls auf die lange Bank geschoben“, kommentierte Maurizio Porfiri, Anlagechef von Maverix Securities, den Wechsel an der Nestlé-Spitze. Nun komme es zu einem weiteren Neustart. „Es ist an der Zeit, dass bei der Führung des Weltkonzerns wieder mehr Stabilität einkehrt.“

Der Hersteller von Nescafé-Kaffee und Kitkat-Schokoriegeln kämpft seit Längerem mit einer mauen Geschäftsentwicklung und einem sinkenden Aktienkurs. Das Papier hat in den vergangenen fünf Jahren fast ein Drittel seines Wertes verloren und sich damit schlechter entwickelt als die europäische Konkurrenz. Mit gut 75 Franken notiert die Aktie weit unter dem Höchststand von knapp 130 Franken Anfang 2022. Im gleichen Zeitraum haben die Erzrivalen Unilever und Danone deutlich zugelegt. Auch unter Freixes einjähriger Führung setzte sich der Abwärtstrend fort.

Ein erster Verdacht einer möglichen Beziehung zwischen Freixe und einer direkten Untergebenen sei im Frühjahr über eine interne Hotline des Unternehmens aufgekommen, erläuterte ein Unternehmenssprecher. Der Verwaltungsrat habe daraufhin eine Untersuchung eingeleitet, die jedoch ergebnislos verlaufen sei. Da die Bedenken jedoch anhielten, habe das Unternehmen eine zweite Untersuchung gestartet, die von Verwaltungsratspräsident Bulcke und dem Verwaltungsratsmitglied Pablo Isla überwacht und von einer externen Firma unterstützt worden sei. Diese habe die Beziehung bestätigt. Freixe habe die Beziehung gegenüber dem Verwaltungsrat zunächst bestritten, fügte der Sprecher hinzu.