4. Juni 2019 Naturschutz-Streit Nord-LB-Plan gefährdet

Die geplante Rettung der Nord-LB könnte durch einen Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt einem Medienbericht zufolge ins Wanken geraten. Grund ist der Krach zwischen Grünen und CDU in Magdeburg um das sogenannte Grüne Band zum 30. Jahrestag der Mauerfalls. Landesfinanzminister André Schröder (CDU) unterschrieb deshalb am Montag nicht wie ursprünglich geplant den Staatsvertrag, der den Umbau der Nord-LB regeln soll, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren mit der Situation vertrauten Personen erfuhr. Es sei zudem offen, wann der Minister den Vertrag unterzeichnen werde. "Wenn die Koalition knallt, hätte man im Landtag keine Mehrheit für den Staatsvertrag", sagte ein Insider. Für die Stützung der Nord-LB über rund 3,6 Milliarden Euro steuert Sachsen-Anhalt nach bisheriger Planung 200 Millionen Euro bei. Das Land und die Nord-LB lehnten eine Stellungnahme ab. In Sachsen-Anhalt regiert seit 2016 ein Bündnis von CDU, SPD und Grünen. Jüngst haben sich die Konflikte vor allem zwischen dem kleinsten und dem größten Koalitionspartner verschärft. Die Grünen werfen der CDU vor, einen gemeinsamen Gesetzentwurf zum Grünen Band zu blockieren. Laut Koalitionsvertrag soll der frühere Grenzstreifen als Nationales Naturmonument unter Schutz gestellt werden.