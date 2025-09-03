Ein Vertrag auf Lebenszeit, dazu eine Garantieabfindung in enormer Höhe für den Geschäftsführer: Deutschlands größter Ökolandbau-Verband wird zum Fall für die Justiz und bangt um seine Gemeinnützigkeit.

Von Uwe Ritzer, München

Naturland will mehr sein als nur ein Verbund von Biobauern. „Wir möchten die Gesellschaft zum Besseren verändern“, lautet das Selbstverständnis des Vereins. Allein in Deutschland gehören ihm 4800 und in Österreich 3000 landwirtschaftliche Betriebe an. Ihre Produkte, versehen mit dem Naturland-Siegel, gibt es auch bei großen Handelsketten wie Rewe, Edeka, Netto, Aldi oder dm zu kaufen.